Tom Holland reflexiona sobre lo que significa ser Spider-Man y afirma que la nueva peli une a tres generaciones

Los fans de Spider-Man han podido ver por primera vez el segundo trailer de 'Spider-Man: No Way Home'

Tom Holland reconoce que ha madurado mucho interpretando a Spider-Man

El actor asegura que ha aprendido a disfrutar de la fama y que tiene claro lo que le diría a su 'yo' del pasado

Marvel ha presentado el segundo tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' cuando queda un mes para que se estrene en cines. En los pocos minutos de película que han podido ver los espectadores, Peter Parker busca ayuda en el Doctor Strange, pero su indecisión abre el multiverso, consiguiendo que vuelvan los villanos de algunas de las películas anteriores de Spider-Man.

Spider-Man es, como no podría ser de otra manera, el protagonista de esta película y en este caso el actor encargado de interpretarlo es Tom Holland, ahora mismo uno de los jóvenes actores mejor valorados en Hollywood.

Además, esta no es la primera vez que el actor forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel Studios, ni mucho menos. El joven debutó en 2016 en 'Capitán América: Civil War'; pero también lo hemos podido ver en 'Spider-Man: Homecoming', 'Vengadores: Infinity War', 'Vengadores: Endgame' y 'Spider-Man: Lejos de casa'.

Tom Holland reflexiona sobre ser Spider-Man

El actor británico está participando en muchas entrevistas con motivo del estreno de la película el 17 de diciembre de 2021 y en una de ellas, según ha citado 'Cinemascomics', ha reflexionado sobre lo que significa para él interpretar el personaje de Spider-Man: "Ha sido una experiencia increíble. Y como actor, he encontrado mucha confianza en mi habilidad, al tener esta manta de seguridad que es Spider-Man. Es como un patio de recreo para mí".

Tom Holland ha explicado que se siente como si estuviera "en algún lugar donde pueda jugar libremente y cometer errores. Y a veces esos errores son el nacimiento de la mejor idea, y de ahí es de donde está creciendo el personaje".

Además, también ha añadido que siente que ha crecido y cambiado "de la mejor manera posible": “Realmente aprendí a defenderme. Cuando empiezas a hacer estas películas, tienes que hacer lo que te dicen y no piensas nada en eso. Pero a medida que pasa el tiempo, te das cuenta de que eres un actor en tu película y necesitas protegerte. A veces digo 'no' como una oración completa. Aprendí a defenderme, a comportarme profesionalmente cuando eres el líder. He aprendido a disfrutar de mi fama, en lugar de huir de ella", asegura Tom Holland.

Como él mismo ha dicho, en esta etapa profesional ha crecido y es por eso que tiene claro qué sería lo que se diría a sí mismo si pudiera hablar con esa persona que estaba empezando a actuar: "No hagas nada por el dinero… Realmente, realmente trataría de enseñarle a mi yo más joven que el dinero no significa nada. El dinero es solo un número en una pantalla".

No obstante, tiene claro que no cambiaría lo que ha vivido porque "sólo aprendes de los errores, no aprendes de ganar. Todas las cosas que hice mal me ayudaron a terminar donde estoy hoy. No he hecho nada terrible por lo que volvería y cambiaría. Así que, probablemente le dejaría seguir adelante, si soy honesto".

Une a tres generaciones

Tom Holland, además, ha confesado en una entrevista con 'Total Film' que la nueva película de Spider-Man supone un momento muy importante en la historia del cine, ya que une a tres generaciones: "Significa mucho para mí. La primera vez que vemos a Doc y al resto de personajes volver, es impresionante, y es un momento muy grande en la historia cinematográfica. Son tres generaciones uniéndose".