La venta de panderetas se dispara en Galicia tras el éxito de Tanxugueiras en el Benidorm Fest

Por mucho revuelo que haya causado, incluso a nivel político, no, Tanxugueiras no nos representarán en el próximo Festival de la Canción de Eurovisión. Finalmente fue Chanel la ganadora del Benidorm Fest y quien viajará hasta Turín para defender a muerte su canción 'SloMo'. Pero no haberse llevado la máxima puntuación del concurso musical no ha sido un fracaso para ellas. Su impacto ha sido tal que hasta se ha notado en el aumento de la venta de panderetas.