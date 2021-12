La razón no es otra que el inesperado parecido que le han sacado las redes con otra cantante española muy conocida, La Zowi. No es la primera vez que comparan a una artista conocida con otra famosa, pues ya ocurrió cuando el pasado mes de marzo Bad Gyal subió una foto para anunciar el lanzamiento de su primer EP, 'Warm Up', y sus seguidores la vieron clavadita a Carmen Lomana , una conocida 'socialité' española que se hizo famosa por sus apariciones en distintos programas de televisión.

Pues le ha ocurrido lo mismo a Aitana: ha compartido un vídeo para aumentar el hype por el lanzamiento de su colaboración con Nicki Nicole, 'Formentera', pero sus fans se han fijado más en su parecido con La Zowi que en el adelanto de la canción. "Madre mía, son la misma persona", "No sé si estoy viendo a Aitana o La Zowi" , "No soy capaz de distinguirlas", "Estoy flipando de lo mucho que se parecen", comentaban sus seguidores en Twitter.

Es la primera vez que comparan a Aitana con La Zowi, pese que ambas llevan varios años triunfando en la industria musical española. La razón de que ahora sus fans les saquen un gran parecido que antes no veían parece estar en el pelo, pues ahora las dos lo llevan muy largo, liso, negro y con flequillo; pero antes la cantante de 'Berlín' lo llevaba un tanto diferente, pues el flequillo no se lo peinaba hacia los lados y el color era más clarito e, incluso, optó por la moda del pelo bicolor durante una temporada.

"Yo no digo que Aitana y La Zowi sean la misma persona, solo digo que jamás las he visto en una misma habitación juntas", "Aitana y La Zowi son como Miley y Hannah montana, son la misma persona", "Hay un punto en el que ya no sé distinguir si los tweets son irónicos o no ni si las fotos son de Aitana o de La Zowi", se puede leer en Twitter y es que son muchos los que están alucinando con el parecido físico que hay entre ambas artistas.