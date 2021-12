El antes y el después de "la casa más sucia de Europa": una chica la ha limpiado de manera gratuita

Si hay alguien que es capaz de limpiar las casas que parecen ya no tener solución, puesto que la suciedad y la basura se han ido acumulando durante meses (e incluso años), esta es "la reina de la limpieza de TikTok", es decir, Auri Kananen .

La casa llevaba sin limpiarse unos cinco años y es por eso que esta estaba en tan mal estado. Es más, no solo había suciedad por el paso del tiempo, sino que puede verse en las imágenes del vídeo que Auri ha subido a TikTok que además de tierra y polvo en todas las superficies, había también muchos objetos tirados por todas partes, ropa sucia, insectos y una mezcla de olores muy desagradable.

En las primeras imágenes del vídeo puede verse que el aspecto de la casa es deplorable; sin embargo, esto no frena a la tiktoker, sino todo lo contrario, le da fuerzas para ponerse las pilas y limpiar a fondo la casa. Es más, la joven decide hacerlo de manera completamente gratuita. Es decir, a pesar de que no es una tarea en absoluto sencilla, Auri asume este reto sin cobrar dinero por ello.

Auri no cobra a aquellas personas a las que limpia sus casas, pero sí que graba este proceso y lo sube tanto a YouTube como a TikTok. En la red social de vídeos por excelencia acumula nada más y nada menos que 849.000 suscriptores. Su vídeo, hablando de esta casa suiza acumula más de 2,2 millones de visualizaciones.

Lo cierto, es que al final del vídeo, cuando podemos ver el resultado de la profunda limpieza que ha llevado a cabo, la casa está completamente irreconocible. Además, según ha explicado Auri, si hubiera cobrado por ello, por limpiar la vivienda habría ganado unos 13.000 dólares. No obstante, ella lo que pretendía era sorprender a la propietaria haciéndolo gratis.

En ese hogar vivía una mujer con depresión y esta le impedía limpiar: "Día tras día, su depresión fue empeorando, al igual que su casa. Lo mantuvo en secreto durante años. Ni siquiera su familia supo lo que le pasaba, algo muy triste. No tenía muchos amigos y los pocos no la visitaban nunca. Cada vez que alguien quería ir a su hogar, encontraba una excusa para eso no ocurriera", dijo.