Aparecen negacionistas del volcán de La Palma tras su erupción: "Está todo orquestado"

Los negacionistas siempre han estado ahí, hay quienes todavía no creen que la Tierra sea redonda o que piensan que el cambio climático es un invento… Sin embargo, con la pandemia del coronavirus, estos han resurgido todavía con más fuerza.

Los negacionistas del coronavirus son ya un clásico de la pandemia. Al principio de esta, muchos de nosotros le restamos importancia, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que el coronavirus era mucho más que "un simple resfriado"; no obstante, un año y medio más tarde, hay personas que no creen que el coronavirus sea real.

Es más, pudimos ver como el movimiento negacionista del coronavirus se concentró en varias ocasiones al grito de "queremos ver el virus", "bote, bote, bote, aquí no hay rebrote", "lo que mata es el 5G" o "falsos tests y falsos positivos". Una de las caras más visibles de esta corriente fue el cantante Miguel Bosé.

Lo más peligroso de los negacionistas del coronavirus no es que no crean en la existencia del virus, sino que por ello no hayan querido vacunarse o que piensen que la vacuna es una manera de controlar a la población.