Ayuso responde a un catalán que se encontró a su ex en Madrid: "No hemos ampliado la cobertura a otras comunidades"

Un chico publicó un tuit quejándose de que se había encontrado a su ex en Madrid y Ayuso le respondió

La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que si algo le gusta de "vivir a la madrileña" es que no te cruzas con tus exparejas

La respuesta de Ayuso se ha vuelto, una vez más, viral en las redes sociales

Ayuso ha acaparado la atención mediática durante meses, en parte por la campaña electoral con motivo de las elecciones de la Comunidad de Madrid, pero también por sus intervenciones. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado auténticas joyitas como que "Madrid es España" o que "los atascos son una seña de identidad de Madrid".

Pero sin duda, si una frase ha marcado su campaña electoral, esta ha sido la que tiene que ver con encontrarte o no a tu ex en Madrid. Y es que Ayuso aseguró en una entrevista que "vivir a la madrileña" es "cambiar de pareja y no volver a encontrártelo nunca más".

Esta frase, en su día, dio lugar a una gran cantidad de memes, se acabó viralizando en las redes sociales y muchas personas desmintieron su afirmación asegurando que ellas sí que se habían encontrado a su ex en Madrid: "Una amiga se ha encontrado a un ex ligue en el Retiro. A ver, la hoja de reclamaciones", escribía por ejemplo Sofía, que recibió la respuesta de Ayuso: "No sé cómo ha podido suceder", le contestó la presidenta.

Un chico de Barcelona se ha encontrado a su ex en Madrid

La vez que la amiga de Sofía se encontró con su ex en el Retiro parece que no fue un caso excepcional, ya que ahora un joven catalán se ha vuelto a quejar precisamente de lo mismo en su perfil de Twitter con una publicación que se ha vuelto viral.

"Tía soy de Barcelona y me he encontrado a mi ex en Madrid. No estoy satisfecho con el servicio", escribió el chico en su perfil de Twitter, muy disgustado porque en este caso la afirmación de Ayuso tampoco se había cumplido.

La presidenta no podía creer que esto hubiera vuelto a ocurrir en Madrid, así que no dudó en contestar a este chico con otro tuit muy viral: "Aún no hemos ampliado la cobertura a otras comunidades. Esperamos hacerlo en próximas fechas", escribió Ayuso con mucho humor, un comentario que acumula ya más de 2.000 retuits y 14.300 likes.

Está claro que lo de no encontrarte a tu ex nunca más suena muy bien, pero es demasiado bonito para ser cierto y experiencias como la de este joven barcelonés lo corroboran.

