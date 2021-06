Abril Cols ya ha contado en vídeos anteriores a sus fans de mtmad algunos detalles de sus dos relaciones pasadas, la que mantuvo con Pau y la de Víctor Pérez , también influencer como ella. Cuando la pareja de instagramers rompió, se rumoreaba que no habían acabado en muy buenos términos e incluso hubo algunos fans que pensaron que se lanzaban pullitas por las redes. Ahora, han retomado el contacto y la catalana ha decidido contarle a sus seguidores de mtmad en qué punto se encuentra su relación actualmente.

Una pregunta que a muchos le rondaba la mente desde que Víctor subiera a su cuenta de TikTok algunos vídeos con Abril en los que explicaba que habían limado asperezas: "¡Las cosas se hablan y se solucionan! ¡Ha pasado mucho tiempo y creo que ya tocaba llevarse bien! ¡Love you chula!". Destilando buen rollo, al igual que en el vídeo del canal de la influencer, 'Re-evolución', parece que los influencers vuelven a estar muy unidos y ella posaba para la nueva colección de ropa de él.

Los fans no paraban de preguntarse por qué y cómo habían retomado la relación la expareja, y sin duda, la gran cuestión era: ¿se han reconciliado? ¿Significa esto que vuelven a ser pareja? Para aclararlo todo, Abril y Víctor han hecho un vídeo en el que explican en qué punto se encuentra su relación. ¡Te lo contamos en Yasss!

Recuerdan cómo se conocieron

La expareja ha hecho el vídeo desde el coche de la influencer y allí han comenzado recordando los inicios de la relación entre ambos, una historia que Abril ya había contado en otros vídeos anteriores: coincidieron en una sesión de fotos en la que ella estaba junto a su anterior novio y en aquel momento no se llevaron nada bien. Pero meses más tarde, comenzaron a hablarse por Instagram. Víctor recuerda que le miraba las historias a Abril y que un día ella le dijo si no le iba a seguir:

Ambos han recordado esos momentos del principio de la relación entre risas y con mucha complicidad. Dieron un pasito más cuando Abril fue al pueblo de él de visita y él le dijo que se podría haber quedado más tiempo. Aunque en esta parte de la historia no se ponen muy de acuerdo sobre si Víctor le pidió que se quedase a cenar o a dormir. Tampoco coinciden en quién dijo el primer 'te quiero' : los dos piensan que fue el otro. Mientras hablaban, Abril le ha cogido del moflete y se han mostrado muy cercanos, ¿hay reconciliación a la vista?

Su relación ahora

También han rememorado cómo fue su primer beso, que tuvo lugar en el sofá de la casa de Víctor. En la segunda oportunidad que se dieron después de romper por primera vez, el influencer cuesta que le convenció besarla de nuevo: "Se hacía la dura, no quería". "¿Y la tercera vez?", preguntaba entre risas Abril. "No ha habido tercera [...] Hay que decir que, por fin, nos llevamos bien", aclaraba Víctor, que entendía que después de cortar no estuvieran bien, pero que ahora es normal que "estén bien y sin rencores". Unas palabras que ha confirmado Abril dándole un abrazo.