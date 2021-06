El bañador imposible de vestir que indigna a las redes: “Cómo se supone que tiene que ser mi cuerpo”

Alanna ha compartido una fotografía del bañador que ha encontrado comprando online y se ha vuelto viral

Son muchos los que han aprovechado la ocasión para compartir divertidísimos memes

¿Este bañador te recuerda al chichikini que pusieron de moda las Kardashian?

Llega el verano y con él la temporada de salir a tomar el sol y ponerse el bañador o el bikini. No obstante, los bikinis del año pasado no siempre nos sirven, o bien porque ya no gastamos la misma talla que el año anterior o porque de tanto utilizarlos se han quedado transparentes.

Así que, llega el momento de ir de compras en busca de un bikini que se adapte a nuestro cuerpo y esto no siempre es una tarea sencilla; a pesar de que buscando en diferentes tiendas podemos encontrarnos con bikinis de todo tipo, desde los más "tradicionales" hasta los más sorprendentes.

Y si no que se lo digan a la tuitera Alanna, una joven que buscando bikinis en internet ha encontrado un bañador con una forma de lo más extraña que no le ha dejado en absoluto indiferente. Ha sido tanto el impacto que ha causado en ella esta prenda que no ha dudado ni un segundo en sacar una captura de pantalla de ella y compartirla en su perfil de Twitter.

"Cómo se supone que tiene que ser mi cuerpo…", escribía Alana junto a la fotografía del bañador en un tuit viral que acumula ya más de 2.000 retuits y 41.000 likes; además de cientos de comentarios en los que otras personas opinan sobre la forma de este.

¿Cómo se pone eso?

El bañador en cuestión, que se puede ver en la imagen, cuesta once dólares y es de color rojo, pero no es nada de esto lo que ha llamado la atención; sino su forma, ya que tiene unos tirantes muy cortos y el hueco donde van las dos piernas es enorme.

Lo que realmente está preocupando de este bañador es que las empresas estén fabricando este tipo de prendas pensando en unos cánones de belleza y en un tipo de cuerpo imposibles de alcanzar, ya que no es en absoluto realista la forma de este bañador.

No es un bañador realista y eso es lo que están reivindicando aquellos que se han encontrado con este en Twitter. La gran mayoría de mujeres no podrán usarlo por no tener las piernas lo suficientemente largas o el pecho tan firme como para no "sobresalir de los agujeros de las piernas".

Los mejores memes

Hay quienes de este bañador han querido sacar lo divertido, lo positivo, y es por eso que han aprovechado la viralidad de este tuit para compartir todo tipo de memes.

Por un lado estaban aquellos a los que este bañador les ha recordado a más de una escena de dibujos animados o al famoso mankini de Borat.

¿Conoces el chichikini?

Este bañador nos ha recordado al imposible bikini de las Kardashian. La modelo Kendall Jenner compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías de una sesión en la que posaba con un bikini muy, muy pequeño. La imagen enseguida se viralizó en las redes sociales, no solo por el impresionante cuerpo de Jenner, sino por el reducido tamaño del bikini con el que lo cubría.