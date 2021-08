Encontrar un piso de alquiler que se acomode a todas nuestras necesidades no suele ser una tarea sencilla, a pesar de eso, los inquilinos no suelen pasar largas temporadas en el mismo sitio; sino que van buscando oportunidades mejores donde, por menos dinero, puedan disfrutar de las mismas comodidades.

Es por eso que cuando dejamos un piso, normalmente ya hemos encontrado otro y perdemos por completo el contacto con nuestros antiguos caseros. Una vez ya nos han devuelto la fianza (o no), no hay nada que nos ate a ellos y es por eso que solemos desvincularnos por completo del piso y de todo lo que este supone.

No obstante, hay caseros que vuelven a nuestras vidas por múltiples motivos: nos hemos dejado algo en el piso, algún electrodoméstico parece no funcionar correctamente o porque quieren darte un bono de 2.500 dólares tras vender la casa donde has estado viviendo algunos meses. Bueno, la verdad es que esto no suele darse muy a menudo, pero Chris Robarge ha tenido la suerte de vivir esta situación tan extraordinaria y ha querido compartirla con sus seguidores a través de un post en su perfil de Facebook.