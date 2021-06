Charlotte tiene 22 años y sufrió bullying en el colegio por su tono de voz: "Me decían que era un hombre"

Este tipo de mensajes son muy importantes para que personas que estén pasando por una situación de acoso escolar similar sean capaces de detectarlo y saber que no están solas. Pues bien, Charlotte MacGregor, una chica de 22 años de Melbourne ha querido compartir su experiencia a través de TikTok.

Con tan solo 12 años, a Charlotte le hacían bullying en la escuela por su voz, ya que era más grave que la del resto de sus compañeros y debido a esto, según la joven ha contado en una entrevista a Daily Mail Australia , sus compañeros se reían de ella y le decían cosas como: "Tu voz es más profunda que la de mi padre", "tu voz es repugnante, ¿quién querría acercarse a eso?" y "no hay manera de que hayas nacido mujer, no es de extrañar que te pillen".

Los insultos comenzaron cuando Charlotte tan solo tenía 12 años, pero sin duda el peor momento de su vida fue desde los 14 hasta los 16. "Iba a la escuela y me sentía vacía. Me odiaba a mí misma, odiaba la vida, me sentía enferma cada vez que entraba en esos terrenos de la escuela. Estaba deprimida", confesó la joven.