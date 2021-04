Una chica busca trabajo como limpiadora y recibe numerosas ofertas machistas: "Saben que pueden aprovecharse"

La joven se creó un perfil en una página para buscar empleo y un hombre le escribió para ofrecerle dinero a cambio de sexo

Enara decidió contar lo que le había ocurrido por Twitter y se ha vuelto viral con más de 15.000 likes

No es la primera vez que esta chica recibe este tipo de mensajes y los ha enumerado en el hilo de Twitter viral

Encontrar trabajo en mitad de una pandemia es una tarea de lo más compleja, más todavía si eres una mujer joven. Esta es, por ejemplo, la situación de Enara, una joven que está buscando trabajo como limpiadora a través de una página web en la que se ha creado un perfil con sus datos personales, entre ellos su teléfono móvil.

Pues bien, desde que esta joven publicó su anuncio de búsqueda de trabajo, a su teléfono móvil le han llegado ofertas de todo tipo, muchas de ellas de lo más denigrantes o machistas. Así que, harta de recibir este tipo de mensajes al teléfono, ha querido publicar una de las últimas conversaciones que ha mantenido con un posible cliente en su perfil de Twitter.

Las capturas de la conversación de WhatsApp que esta joven ha colgado en su perfil acumulan ya más de 3.000 retuits y 14.000 likes, además de cientos de comentarios en los que otros usuarios lamentan que por el simple hecho de ser mujer tenga haya tenido que vivir situaciones tan desagradables como esta.

Una oferta de lo más machista

"En cuanto le he dicho que tengo novio me bloquea. Estoy HASTA EL COÑO de estas 'ofertas'. Me dan ganas de publicar su número y que le den por culo bien", ha escrito la joven en un tuit junto a las capturas de pantalla de la conversación que mantuvo con un hombre que había encontrado su anuncio de que estaba buscando trabajo.

En la conversación de WhatsApp puede verse como Enara le pregunta qué tipo de servicios necesitaba, si limpieza o plancha; pero el señor se fue por las ramas e ignoró su pregunta, ya que no era nada de esto lo que le interesaba. "Imagino que necesitas ganar dinero… Yo quiero ser directo… Te puedo pagar mucho", le dijo el hombre.

Enara, que no era la primera vez que tenía que lidiar con una conversación de este tipo, pilló rápidamente qué era lo que este señor quería decir con estas evasivas y le respondió: "Si vas a ofrecer dinero a cambio de sexo ya te puedes ir largando a la puta mierda".

Sin embargo, y a pesar de lo clara que ha sido Enara, el hombre sigue insistiendo: "¿Me puedes dejar que te explique?", le pide este, que a continuación le dice: "El sexo le gusta a todo el mundo… Imagino que a ti también", empieza, a lo que añade: "El que quiere buscarlo pagando por una profesional lo hace. Llevo desde el año pasado con lo del confinamiento más de un año viviendo solo y los hombres no somos como vosotras… Necesitamos 'descargar'. No sé si me entiendes".

Enara, atónita con lo que acababa de leer, le responde: "'Necesitáis'. Venga, que te vayas a tomar por culo, me estás haciendo perder el tiempo". Sin embargo, el hombre sigue insistiendo en su idea y le pregunta de nuevo si cree que podría haber feeling entre ellos dos.

No es la primera vez que le ocurre

Por desgracia, esta no es la primera vez que a Enara le ocurre algo así. La joven ha contado en este hilo de Twitter viral que este hombre no ha sido el único que le ha ofrecido "trabajos" de lo más surrealistas; a continuación, ha pasado a enumerarlos: "Ir descalza a limpiar una casa porque al tío le molan los pies y quería limpiármelos él". Pero esto no es todo: "Un hombre se ofrece a ser mi criado por 2.000 pavos al mes, yo solo tengo que estar con un batín sin nada debajo".

La lista continúa en un tercer tuit: "Limpiar desnuda la casa porque el tío es naturista y todo el que entra en su casa tiene que estar desnudo, en confinamiento ir a una fiesta privada para hacer 'compañía' a hombres, limpiar una casa y de vez en cuando sexo porque el hombre viaja mucho y necesita descargar, niñatos llamándome para ofrecerme trabajo siendo mentira y luego al decirles que no acosarme a llamadas y ponerme de puta para arriba", asegura Enara.

"Una no puede buscar trabajo en cualquier sitio tranquila porque sabes que en algún momento te vendrá algún gilipollas con estas cosas" y esto no es lo que más le preocupa de este asunto, sino que "SEGURÍSIMO que alguna mujer termina aceptando por la desesperación de llevar dinero a casa y estos miserables saben perfectamente que pueden aprovecharse de estas necesidades".

Otras chicas también han pasado por lo mismo