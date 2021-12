Una chica finge su propia boda para llamar la atención de su exnovio: “Vio la historia y no me escribió”

Cuando una relación termina puedes gestionar bien la ruptura o fatal; pero lo de esta tiktoker está en otro nivel. Asumir que tu expareja ya no te quiere o no está pendiente de lo que ocurre en tu vida es en ocasiones muy complicado.

Pues bien, ha sido precisamente una tiktoker la que ha protagonizado un vídeo de lo más viral en esta red social, con más de tres millones y medio de reproducciones, ya que le ha costado muchísimo asimilar que su exnovio ya le ha olvidado y no tiene ningún interés amoroso en ella.

Es más, esta chica lo que pretendía era que su ex le respondiera a alguna historia de Instagram y para ello se le ocurrió lo que a ella le pareció una grandísima idea: fingir que se había casado y esperar a que su exnovio (sorprendido) le respondiera a alguna de las fotos de "su boda", o bien para darle la enhorabuena o para preguntarle sobre el enlace.

No obstante, la chica se llevó un chasco enorme cuando vio que nada salió como ella había programado; sino que ocurrió todo lo contrario a lo que ella había pensado que pasaría. Fue tal el chasco que se llevó que decidió contarlo a través de un vídeo de TikTok y así poder reírse de su propio fracaso.

En el vídeo de TikTok podemos ver que la joven para intentar llamar la atención de su ex lo que hizo fue, nada más y nada menos, que hacerse una sesión de fotos vestida de novia, como si se hubiera casado de verdad.

Para ello, contrató un fotógrafo, se compró un vestido de novia y consiguió que un chico posase junto a ella como si fuera su futuro marido. La sesión de fotos la llevaron a cabo en un lujoso salón y posaron junto a un piano de cola. No les faltó ningún detalle que pudiera dar realismo al falso enlace, la novia llevó un ramo de flores e incluso en una de las fotografías puede verse una tarta de varios pisos.

Al chico, igual que a ella, no le faltaba ningún complemento. La falsa complicidad entre ambos parecía real, pero obviamente no lo era. En realidad, todo fue un paripé que había montado la joven para captar la atención de su ex y que este reaccionase a sus historias de Instagram.