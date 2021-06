Una chica flipa al ver que tiene un saldo negativo de 50.000 millones de dólares tras salir de fiesta

Maddie, a través de su cuenta de TikTok (@madisonmcgiverrn), ha contado que estaba de copas con sus amigas y en torno a las dos de la madrugada decidió abrir la aplicación de su banco para comprobar su saldo. Hay gente que le escribe a su expareja y esta joven revisa cuánto dinero tiene. "No estoy muy segura de lo que me inclinó a comprobar mi cuenta bancaria a las dos de la noche, pero lo hice" , comenta mirando a cámara.

Fue entonces cuando se llevó el gran susto de su vida: ¡tenía un saldo negativo de casi 50.000 millones de dólares! En concreto, le aparecía que debía 49,999,999,697.98 dólares. En el vídeo, podemos ver a Maddie gritando a su amigas: "¿Pero qué he hecho?"; mientras les enseñaba la pantalla del móvil con esa cifra que da vértigo. ¿Cómo gastó esta joven tanto dinero? ¿Fue todo un error? ¡Te contamos lo que ocurrió en Yasss!

Su banco tampoco lo entendía

"Me gustaría poder decir que compré la ciudad de Los Ángeles. No es el caso", dijo Maddie bromeando e intentado sacar la parte más divertida de lo que vivió. Como no entendía qué había ocurrido, decidió llamar a su banco y cuando le preguntaron en qué podían ayudarle, la joven les contó que era imposible que tuviera una deuda de 50.000 millones de dólares, porque en realidad solo tenía ahorrados 76 dólares en la cuenta.