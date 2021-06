Un estudiante rechaza su matrícula de honor para ayudar a otro compañero: "No estoy llorando"

Aprobar o no el curso es una de las mayores preocupaciones de los universitarios, no solo por no tener que volver a repetir una asignatura; sino también porque al pagar una segunda matrícula el precio de esta se multiplica. Sin embargo, el alumno del que ha hablado en su perfil de Twitter Ignacio Rosell, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valladolid, no ha tenido ningún problema para sacar su asignatura, sino todo lo contrario.

¿Por qué no quiso la matrícula de honor?

Cuando consigues una matrícula de honor en la universidad, esta no solo sirve para aumentar tu media académica, sino que gracias a ella no tendrás que pagar la matrícula de una de las asignaturas del siguiente curso ; pues bien, este fue precisamente el motivo por el que el alumno de Rosell quiso renunciar a su nota.

"No estoy llorando, es que algo se me ha metido en el ojo", concluye Rosell en su tuit que se ha vuelto viral con más de 4.000 retuits y 31.600 likes. Además de cientos de comentarios de otros tuiteros que han querido dar su opinión al respecto. No obstante, y a pesar de la repercusión, el profesor no ha aclarado si finalmente le retiró o no la matrícula de honor a su alumno.