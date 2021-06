Un chico se equivoca de sitio donde hacer la Selectividad y se hace famoso en redes: "No hay nadie en clase"

Durante esos días, con los nervios a flor de piel, tener la situación bajo control puede llegar a ser muy complicado y está claro que este joven preuniversitario no lo consiguió. No nos podemos ni imaginar la cara que se le quedaría cuando descubriese que había ideo a hacer la EBAU al sitio equivocado.

"Quedan siete minutos y no hay nadie en clase"

Pasan doce minutos y Miguel no le había contestado al mensaje todavía, así que Sergio decide llamarlo; pero viendo que tampoco se lo coge vuelve a escribirle: "Cógemelo, joder. ¿Dónde estáis? No hay casi nadie en el insti", insiste el joven que por fin recibe la respuesta de Miguel.

"Bro, ¿pero dónde estás? No es en clase, es en la facultad de la Complutense, lo han dicho mil veces. No puedo cogerte, empieza el examen, lo siento tío", le dice Miguel a su amigo que ni dándose toda la prisa del mundo llegaría a tiempo a hacer el examen.

Sergio no puede creerse lo que le acaba de ocurrir, por no haber llegado a tiempo al examen, al equivocarse de sede, no podrá hacerlo y lo tendrá directamente suspenso: "Por favor pasa ubicación. Pff no puede ser", dice todavía más desesperado.