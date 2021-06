Reconócelo: alguna vez has pensado en la posibilidad de cometer un atraco de guante blanco en su versión castiza y conseguir los exámenes de la Selectividad mucho antes que nadie . Tranquil_, tú y todos los que tienen que pasar por la travesía del desierto y conseguir la nota de corte que desean, aunque sea a base de memes .

De hecho, es probable que esta pregunta te haya asaltado mientras pasabas horas licuándote en la biblioteca y preparando las pruebas para ir a la Universidad que quieres. ¿Qué subhumano despreciable que me odia ha redactado este examen de Biología, justo con la pregunta que no me estudié? ¿Hay guardias de seguridad armados custodiando esos folios, como en las películas de atracos?