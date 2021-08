Una chica, indignada al ver que el bikini de su hija de 7 años tiene relleno: "Sexualizando a las niñas desde la cuna"

No obstante, comprar bikinis se ha convertido en una tarea de lo más complicada, sobre todo en el caso de las niñas pequeñas, cuando no quieres que estas lleven una parte de arriba con relleno similar a la de las mujeres adultas.

"Sexualizando a las niñas desde la cuna. Yo me quedo loca", continúa diciendo mientras saca el relleno de la parte de arriba del bikini y lo enseña a cámara para demostrar que efectivamente no se lo está inventando ni nada por el estilo.

Virginia también ha respondido a otra chica que le preguntaba si a su marido a la hora de comprarlos no le sorprendió: "Ahora que mi marido no nos oye, ¿crees que debería divorciarme? Te lo estoy preguntando muy en serio. Si tú me dices que me divorcie no se hable más. No lo pienso tolerar, de verdad", responde, de nuevo dando una lección de humor, la tiktoker.