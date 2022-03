Una chica de Zaragoza triunfa al contar lo que le pasó al intentar quitarse un tampón: "Ha sido divertido"

Cuando por primera vez nos ponemos un tampón , es normal que nos preocupe que al ir a sacarlo no lo encontremos, porque se haya metido mucho más dentro de lo que querríamos o porque no encontremos el hilo del que tirar. Sin embargo, poco a poco, vamos perdiendo este miedo.

Lo mismo sucede cuando utilizamos por primera vez la copa menstrual , además, estas no tienen un largo hilo del que tirar. Acostumbrarse a su uso puede ser complicado, pero tienen muchísimos beneficios, y no solo económicos, sino también, por ejemplo, medioambientales.

No obstante, el pequeño incidente que se ha hecho viral en el perfil de la usuaria de Twitter @mjosesg ocurrió con un tampón. Ha sido ella misma quien ha contado en un tuit que se puso un tampón y cuando fue a sacarlo descubrió que este no tenía hilo del que tirar: "A la empresa que hace los tampones de Mercadona y ha puesto uno sin hilo: gracias, ha sido divertido", escribió la chica. Ahora, su tuit acumula ya casi 2.000 likes y hay muchas personas que han dejado comentarios al respecto.

Además, también ha informado de que no va a poner ninguna reclamación a Mercadona, que fue el supermercado donde los compró, ya que entiende que ha sido un defecto de fabricación al que no quiere darle mayor importancia.

Incluso hay quienes, como por ejemplo la usuaria de Twitter @DeuxCherries, han aprovechado la viralidad de este tuit para compartir experiencias similares, en este caso con la copa menstrual: "Esto me recuerda a la semana pasada, que fue mi primer día con copa. Me tocó parirla", ha escrito esta chica junto a la captura de pantalla de una divertida conversación que mantuvo justo cuando se dio cuenta de que no podía quitarse la copa.