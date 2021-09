Un chico que estaba buscando un piso de alquiler recopila los peores anuncios: "Es el escenario de un crimen"

Para los jóvenes, poder permitirse alquilar un piso en buenas condiciones es, en muchas ocasiones, una misión casi imposible

La mayoría de los jóvenes viven de alquiler, aunque preferirían comprarse una casa

Un tuitero ha iniciado un hilo con los peores anuncios de pisos que han encontrado buscando en internet y se ha vuelto viral

Que los más jóvenes no nos podemos permitir comprarnos una casa es una realidad, a pesar de que siete de cada diez preferirían adquirir un piso, sobre todo los jóvenes de 25 a 34 años (73%), según el informe 'Los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2021' elaborado por Fotocasa.

Precisamente porque no podemos comprarnos un piso, normalmente vivimos o con nuestros padres o en pisos de alquiler (el 55% de los jóvenes vive de alquiler, porcentaje que se ha disparado con la pandemia, según dicho informe). No obstante, encontrar un piso que se adecúe a nuestras necesidades, tanto vitales como económicas, en muchas ocasiones no es una tarea sencilla; y menos todavía en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Independizarse se ha convertido en una tarea casi imposible para los jóvenes, y el hecho de que alquilar un piso en buenas condiciones sea tan complicado no ayuda. Buscando pisos para alquilar en internet puedes encontrarte casi cualquier cosa, desde sótanos o locales comerciales a los que le han puesto una cama para presentarlos como estudios hasta pisos espaciosos y en perfecto estado.

No obstante, estos últimos suelen ser bastante menos comunes, y es por eso que la búsqueda de piso se puede convertir en un proceso de lo más desagradable. Además, fiarte de las fotografías que han colgado los caseros en los portales de alquiler de viviendas no es siempre buena idea, ya que puede que lleven años poniendo las mismas y que cuando llegues al piso no se parezca en absoluto a lo que habías visto en el ordenador.

Pues bien, el periodista Andrés Krom aprovechó que estaba buscando un piso donde mudarse para comenzar un hilo en el que ha ido poniendo "las cosas más espantosas que me voy cruzando": "Arranco con este hermoso dos ambientes con vista privilegiada al pueblo de Silent Hill".

Muchas personas se sumaron al hilo viral

Lo que estaba viviendo Andrés Krom es algo con lo que nos hemos podido sentir identificados muchos de nosotros, y es por eso que su hilo se ha vuelto tan viral, con más de 37.000 likes y cientos de comentarios, los cuales otros tuiteros han aprovechado para dejar las fotografías de los pisos con los que se han encontrado también ellos cuando han estado buscando un nuevo hogar al que mudarse.

Los tuiteros han querido tomarse este drama con mucho humor, ya que son conscientes de que no está en su mano que este tipo de pisos dejen de alquilarse en circunstancias lamentables y es por eso que han contestado a Andrés con tuits de lo más divertidos y compartiendo sus experiencias.

Por ejemplo, Maru Álvarez ha publicado varias fotografías de un piso que no estaba muy mal, pero lo más terrorífico de ese piso es que en todas y cada una de las fotografías aparecía en medio una chica posando de espaldas al fotógrafo: "El departamento no se veía mal pero que viniera con la minita de La Llamada me desalentó un poco".

Otro de los "pisos" que han llamado la atención es uno que tenía la cocina y la habitación en una sola estancia y, nada más salir de la cama te encontrarías de frente con la vitrocerámica y el microondas…

Es más, como respuesta a este anuncio, una chica ha compartido un vídeo que le mandó a su familia desde su apartamento de París, ya que vivía incluso en un lugar más pequeño que el de la fotografía del anuncio.