Cuando perdemos a nuestros abuelos, asumir que no vamos a volverlos a ver nunca más haciendo lo que solían hacer: salir a pasear, jugar al dominó, sentarse en un banco del parque, preparar la comida… Es muy duro. Soñamos una y otra vez con poder revivir esos momentos, aunque sabemos que no volverán.

No obstante, Martí ha podido revivir lo que sentía al ver a su abuelo sentado en el banco que tenía justo delante de su casa. Así es, el joven estaba echando un vistazo por la calle de sus abuelos a través de Google Street View y, de repente, se ha encontrado en Internet con la imagen de su abuelo.

"Me he encontrado a mi abuelo en Google Street View. Está delante de su casa y el jersey que lleva lo tengo en mi armario. Ya hace 13 años que no está", ha escrito Martí en Twitter justo a la captura de pantalla en la que, efectivamente, puede verse a un señor mayor sentado en un banco con un jersey de color verde oscuro.