Casi todos hemos intentado gastarle una broma alguna vez a alguien , pero quizá no a todos nos ha salido tan bien como a Tamara, cuya broma a su abuela se ha hecho viral en las redes sociales . Esta joven gallega (@grtamara) sentó a su abuela en el sofá, puso una cámara delante de ellas y le comentó que tenían que hacer un vídeo porque necesitaba grabar algo con una persona de su familia para poder optar a una beca. Su abuela aceptó encantada, pero no se imaginaba que todo era una broma con la que las dos acabaron partiéndose de risa.

"Pero, ¿no hay que llorar?", le interrumpe su abuela de nuevo. "No, de momento no, luego ya lloramos", le dice Tamara, que no puede empezar a simular que está grabando un vídeo para una beca porque su abuela no puede contener la risa y se la contagia. Sin parar de reír, la joven le pide a la señora con mucho cariño que guarde silencio para comenzar: "Abuela, a ver, ponte seria". Pero ninguna de los dos consigue parar, ¡y eso que todavía no había empezado la broma en sí!