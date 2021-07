Todo el mundo da su opinión sobre cualquier tema en las redes sociales. Algunos lo hacen aportando argumentos, otros se lanzan a comentar guiándose por sus ideales y otros simplemente disfrutan participando en todas las conversaciones aunque no tengan una opinión formada sobre el tema en cuestión. Pero si hay un asunto que todo el mundo tiene más o menos claro es la música que le gusta , qué artistas considera que está en la cima del talento y cuáles están bien solo para un ratito.

Así, no es de extrañar que se armen grandes debates cada vez que alguien compara a dos cantantes o grupos musicales. Que si Coldplay es mejor que Maroon 5, o que cómo es posible que te guste más Rihanna que Adele. Sin embargo, aunque estas discusiones sean habituales, ha surgido una que deja a las demás en simples charlas y es que los tuiteros están muy ofendidos con la comparación que se ha hecho desde la cuenta de Facebook 'Rincón curioso' y que ha compartido en Twitter Rocío Vidal, periodista científica más conocida en YouTube por su álter ego La gata de Schrödinger.

¿Qué músicos ha comparado esta cuenta? Pues a Freddie Mercury, el vocalista de Queen , y Camilo, un cantante colombiano que triunfa ahora en varios países de América Latina y en España con temas como 'Vida de rico' o 'Millones'. "Diferente época, pero el mismo talento", rezaba la publicación, que estaba acompañada por una fotografía que mostraba la mitad del rostro de ambos artistas. "Nunca me había ofendido tanto en mi vida", comentaba Vidal en Twitter adjuntando el post.

Muchos se han sentido muy identificados con la sensación de la periodista y el tuit ya roza los 50.000 'likes' y supera los 7.000 retuits. Y es que la mayoría piensa que solo tienen en común la profesión, el bigote y que llenan estadios en sus conciertos gracias a sus miles de fans, pero hasta ahí, ya que no consideran que tengan el mismo talento ni que ni siquiera este sea equiparable. De hecho, ha habido muchos que han citado opiniones de críticos musicales para argumentar por qué piensan que Mercury es muy superior a Camilo.

Las redes lo tienen muy claro: no creen que el talento (ni la voz ni las letras) de Camilo se pueda comparar con el de Mercury y son muchos los que aseguran que "solo pensarlo ya es una ofensa". "El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza", "Me parece una enorme falta de respeto", "Deberían suspenderle la cuenta por esto", se podía leer entre las respuestas al tuit de Rocío Vidal. Hay muchos que también han preguntado quién era el cantante que aparecía al lado del vocalista de Queen, dejando claro que ni lo conocían.