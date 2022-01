Lluvia de críticas hacia un tiktoker por sus consejos rancios a mujeres para ligar con hombres: "No vayas de lista"

Los vídeos de TikTok de Roman, según él mismo, están dirigidos a chicos heterosexuales de entre 16 y 25 años

Se ha viralizado un tiktok del joven en el que da "consejos" a las mujeres que quieran ligarse a un hombre

Sus vídeos han sido muy criticados, sobre todo por mujeres, en diferentes redes sociales

En TikTok podemos encontrar vídeos de todo tipo, es una red social cada vez más popular y en los últimos días se ha viralizado el contenido de Roman, conocido en sus redes sociales como Rtauler, un joven tiktoker que opina sobre el comportamiento de las mujeres y da "consejos" para que estas consigan ligarse a los hombres que le gustan.

Sus vídeos no solo se han vuelto virales en TikTok, sino también en Twitter gracias a que Mar, una tuitera, subió uno de sus vídeos con el objetivo de criticar el contenido del mismo. Mar compartió un vídeo en el que se podía ver al joven recitando un consejo "para tías": "no vayas de lista".

En este vídeo se puede escuchar al tiktoker diciendo: "Si le quieres gustar a un chico y el tío te está hablando de algo con muchísima pasión y tú también sabes del tema no vayas de lista, no vayas de sabelotodo e intentes saber más que él, déjale hablar y déjale sentirse útil". Y concluye su vídeo diciendo: "No nos gustan nada las sabelotodo, pero cero".

Este vídeo tan polémico es uno de los más virales de su perfil, pero también podemos encontrar otros en los que asegura, por ejemplo, que si "tu novia habla mucho de un amigo suyo es su forma consciente o inconsciente de decirte que ese tío puede sustituirte" o da "consejos" a las chicas para mantener a sus parejas.

Le han llovido las críticas

Roman se ha viralizado y con ello ha empezado a recibir críticas por parte de muchas personas, sobre todo mujeres, que tratan de desmentir los consejos de este tiktoker. Por ejemplo, en el caso de su vídeo más viral, son muchas las que opinan como Mar: "¿Qué pasa que os da miedo que una mujer sepa igual o más que vosotros? ¿Vuestra utilidad depende de creer que sabéis más que el resto?".

El tuit en el que Mar ha compartido el vídeo junto con su comentario acumula ya más de 9.000 retuits y 13.000 likes. Además, la actriz y creadora de contenido Teresa López Cerdán, ha subido un vídeo a su perfil de TikTok en el que también critica las palabras de Roman: "Que nadie os haga sentiros pequeñitas, que nadie hinche su ego a través de vosotras, no os quiero calladas, no quiero que os den lecciones de su sabiduría", empieza diciendo Teresa.

"Si no te interesa un tema de conversación, no hables de ese tema, no le sigas el rollo, no te dediques a ser complaciente y que él saque sus armas de Don Juan mientras tú pones cara de imbécil para que él se sienta mejor consigo mismo", con este consejo, Teresa trata de contradecir el tan criticado "consejo" del tiktoker.

Roman se explica

Tras el revuelo que han causado sus vídeos, en especial el de los "tips para tías: no vayas de lista", Roman ha subido un vídeo a su perfil en el que trata de explicar su contenido tras disctutir por Instagram con una "no-follower".

"Cuando ves de forma reiterada y repetitiva que no te comes un rosco nunca, dices 'oye pues voy a probar lo de ser un capullo' y ves que funciona muy, pero que muy bien". Aunque el tiktoker es consciente de que esto no está bien, que no puedes pasar de ser buena persona a un capullo solo para conseguir ligar él justifica que en su canal "lo que hago es dar consejos a chavales de entre 16 y 25 años para que no sufran lo que he sufrido yo".