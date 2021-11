Recibe un disparo en casa a través de la ventana en Cartagena: "Creo que ha sido por la bandera republicana"

"Lo conté en Twitter para compartirlo con mis amigos, y a raíz de eso me di cuenta de que no fue un disparo aleatorio, sino que me habían disparado a mí por tener la bandera republicana. Esto me hizo pensar", afirma el joven. "Creo que la bandera republicana ha tenido que ver, porque en Murcia hay muchos fachas. A mí me han llamado "maricón" por la calle, me han escrito mensajes para llamarme "rojo de mierda"... pero no hoy, otros días".