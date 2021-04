La clave: un par de pruebas de ADN

La hija de Emily, que tiene once años, quiso hacerse un test de ADN para saber más acerca de los orígenes de su madre : "Quería saber si tenía más familia". Aunque al principio Emily no estaba muy convencida, dejó a su pequeña hacerse la prueba y fue entonces cuando descubrió que tenía una gemela. "Inmediatamente se llenó un agujero en mi corazón. Aunque tengo una familia que me ama y ha sido absolutamente maravillosa, siempre hubo un sentimiento de desconexión. Descubrir que tenía una hermana gemela idéntica lo dejó todo muy claro", ha explicado Emily al programa.

Al mismo tiempo, la gemela de Emily, Molly Sinert, se hizo un test y descubrió que "compartía el 49,96% del ADN con una persona que decía que probablemente fuese mi hija": "Obviamente, eso no era correcto, porque nunca he dado a luz, no tengo hijos". Fue entonces cuando le dijeron que si no era una hija, se trataba de una hermana gemela.