El guiño de Aitana Ocaña a Morad tras haberlo confundido con la banda colombiana Morat: "Es un grande"

Aitana es muy divertida en sus entrevistas y no hay ninguna duda de que se sintió como en casa cuando habló por videollamada y en directo con Ibai Llanos en su canal de Twitch hace ya alrededor de diez meses.

Fue precisamente cuando estaban hablando de Miguel Bernardeau que Ibai le advirtió de que tuviera cuidado "con los M.D.L.R" a lo que Aitana respondió: "No sé qué es un M.D.L.R., no sé qué es eso". E Ibai le preguntó si no escuchaba a Morad; pero Aitana, entendió Morat en vez de Morad, un grupo con el cual ella ha colaborado: "Morat son mis amigos" dijo la joven.