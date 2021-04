En un momento en el que las casas de apuestas han llegado a todos los barrios de todas las ciudades medianamente grandes de España y que acceder a juegos y apuestas online no solo es sencillísimo, sino que a veces está patrocinado por tus influencers favoritos, que te animan a ganar más de 1.000 euros en una sola tarde, no podemos no hacer frente a la realidad: cada vez son más los jóvenes adictos al juego en España.