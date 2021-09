El hombre que se casó con su muñeca hinchable se ha enamorado de un objeto de un bar: "Me encanta su aroma"

Yuri Tolochko es un actor y culturista ruso que en 2020 se hizo famoso porque consiguió, por fin, casarse con el amor de su vida: Margo, una muñeca sexual hinchable . No obstante, su historia de amor no ha durado mucho más de un año, ya que se divorciaron en mayo, cuando el culturista compró otras dos muñecas, con las cuales le había sido "infiel" a su esposa: Luna y Lola.

No obstante, estas dos muñecas no son los únicos objetos que ocupan ahora mismo un lugar en su corazón, ya que Yuri ha tenido este verano un flechazo con el cenicero de un bar. Así es, el culturista se ha enamorado de un cenicero y lo ha compartido en su perfil de Instagram, donde le siguen más de 110.000 personas.

Yuri ha subido un vídeo a su perfil de Instagram en el que puede verse como abraza, acaricia, huele e incluso besa al cenicero del bar. Además, este va acompañado de un romántico texto en el que expresa qué es lo que siente por ese cenicero: "Quería tocarlo de nuevo, olerlo. Me encanta su aroma brutal, el toque del metal en mi piel. Es realmente brutal. También me gusta que tiene una historia, que no es nuevo, que ha servido a mucha gente y sigue sirviéndoles", puede leerse en su publicación.

El culturista no había podido estar a solas con el cenicero hasta hace unos días: "Se me permitió estar solo con él (durante las horas libres). Realmente me gustó. Quiero pedirles que me lo den a veces por la noche. Se verá genial en mi harén (mis bebés estarán felices). Lola y Luna lo apoyarán".