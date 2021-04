Dos influencers podrían ser deportados por entrar a un supermercado sin mascarilla: "Prometemos no volver a hacerlo"

Uno de ellos se dibujó una mascarilla en la cara para grabar un vídeo dentro de un supermercado

El vídeo viral llegó hasta el departamento de Inmigración de Indonesia que ha confiscado los pasaportes de los jóvenes

Los influencers han compartido un vídeo. junto a su equipo legal pidiendo disculpas por lo ocurrido

Son muchos los países en los que llevar la mascarilla es a día de hoy obligatorio, ya que por desgracia todavía no se ha conseguido acabar con el coronavirus. En países como, por ejemplo, España no llevarla puede acarrear hasta 100 euros de multa. Sin embargo, no llevarla en Bali a un par de influencers puede costarles su residencia en Indonesia.

Josh Paler Lin y Leia Se son dos influencers que viven en Bali y a menudo graban vídeos gastando bromas que comparten en sus redes sociales, es más, precisamente se han hecho famosos en estas plataformas gracias a este tipo de contenido.

Pues bien, como en el último año el coronavirus ha sido el principal protagonista de nuestro día a día, estos influencers quisieron que lo fuera también de su última broma, la cual está a punto de costarles su residencia en el país.

Una broma que no ha sentado nada bien

Josh y Leia compartieron su vídeo en las redes sociales y este se viralizó en cuestión de horas. En este puede verse como los jóvenes influencers entran a un supermercado y dan un paseo por los pasillos de este sitio. Esto a priori no tendría por qué causar tantísimo debate e indignación, pero el problema fue que ella lo hizo sin mascarilla.

Hasta que no se ven sus caras en el vídeo no puede saberse que uno de los dos influencers deambula por la tienda sin la mascarilla, pero así es. Es más, no solo Leia no llevaba puesta la mascarilla, sino que se había maquillado una en la cara para simular que sí que se la había puesto cuando esto, obviamente, no era así.

En el vídeo puede verse también el momento en el que Leia se dibuja la mascarilla en la cara y lo hace de una manera super realista, pinta incluso las líneas blancas que sirven para ajustar la mascarilla a la nariz. Sin embargo, por muy realista que sea su maquillaje, este no va a servir ni para protegerse del virus ni para proteger a los demás en el caso de que ella estuviera contagiada.

Los influencers suelen grabar vídeos gastando este tipo de bromas a menudo y esperaban que sus seguidores se lo tomaran con humor, pero no fue así y en cuestión de horas el vídeo, que acabaron borrando de sus perfiles, se llenó de comentarios negativos.

Puede que les cueste la residencia en Indonesia

Fueron tantos los comentarios que recibieron que el vídeo se volvió super viral, tanto que llegó incluso hasta el departamento de inmigración de Indonesia, donde esta "broma" no hizo ninguna gracia.

Es más, este departamento ha confirmado que por ahora han confiscado los pasaportes a los jóvenes y que las autoridades están considerando si deportarlos o no a sus países de origen, ya que Josh nació en Taiwán y Leia en Rusia.

Tras todo el revuelo causado y al descubrir las terribles consecuencias a las que podrían enfrentarse por su vídeo, los influencers compartieron en el perfil de Instagram de Josh un vídeo en el que aparecen junto a su equipo legal pidiendo disculpas por lo ocurrido y suplicando a todos sus seguidores que utilicen siempre la mascarilla: "No me di cuenta de que lo que hice podría generar muchas preocupaciones. Una vez más, queremos disculparnos por lo que hicimos y prometemos no volver a hacerlo", confesó Josh que se arrepiente de haber grabado ese vídeo que podría costarle su residencia en Bali.

Ahora, desde la publicación de este vídeo pidiendo disculpas hace cinco días, el influencer no ha vuelto a subir contenido a su perfil.

Otra broma pesada aprovechando la pandemia

La pandemia nos ha dejado imágenes terribles, pero también momentos muy divertidos como, por ejemplo la broma, en este caso inofensiva, que muchos padres gastaron a sus hijos estas navidades haciéndoles creer que no llegaría Papá Noel por el coronavirus y el confinamiento: