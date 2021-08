Esta esteticien muestra con toda naturalidad en sus redes que no se depila el vello del bigote y lo luce orgullosa de distintos colores

En su cuenta, lucha por mostrar que las mujeres tienen pelo, granitos e imperfecciones en la piel

Joanna, que tiene más de 80.000 seguidores, es una gran defensora del movimiento body positive

Joanna Kenny es una influencer y esteticien que con más de 80.000 seguidores en Instagram y superando los 200 en TikTok se ha convertido en una gran aliada del movimiento body positive, que nació para empoderar a las personas con sobrepeso y que se ha convertido en una forma de reivindicar la diversidad corporal. La joven de 31 años sube muchos posts en los que explica que es normal tener un cuerpo no normativo, pero también pone de manifiesto que las mujeres tienen vello corporal, les salen granitos y tienen imperfecciones en la piel.

Joanna ha reflexionado en varias de sus publicaciones sobre cómo ella antes usaba grandes dosis de maquillaje y muchos filtros en sus fotos antes de subirlas a las redes sociales, pero que ha decidido dejar de hacerlo para mostrar que es normal tener pelos, granos e imperfecciones. Para captar la atención en torno a la existencia de vello en el bigote, la joven se tinta de colores el vello de esta zona y su gesto no ha pasado desapercibido en redes.

Joanna ha explicado que tras subir las primeras fotos con el bigote de colores comenzó a recibir muchos mensajes preguntándole por qué había tomado esa decisión. Ella fue muy clara: "Esto no es una tendencia de belleza que estoy tratando de poner de moda. Esta no soy yo diciendo "oye, deberías encontrar esto atractivo". Lo que quiero es que las personas no sientan que tiene que quitarse el vello facial para ser vistas como femeninas. Quiero que las personas tomen decisiones sobre su cuerpo sin temor a ser juzgadas".

Una manera de concienciar

La influencer quiere concienciar así a la gente que cree que no es adecuado que las mujeres luzcan pelos en el bigote demostrando que "tener pelo en esa zona es normal". "Seguiré poniéndome rímel en los labios hasta que la gente se dé cuenta de que el pelo existe y no lamento si eso hace que la gente se sienta incómoda y ciertamente no me importa si los hombres me encuentran menos atractiva [...] No tomo decisiones sobre mi cuerpo para complacer a otras personas. Y tú tampoco deberías", explica Joanna.

La joven ha explicado que hay muchas personas que no pueden eliminar fácilmente el vello del bigote y que no deberían ser juzgadas si deciden dejárselo: "Hay personas que tienen un desequilibrio hormonal o tienen que tomar medicamentos que hacen que el vello crezca excesivamente. No tienen elección. Y en este momento no pueden seguir el ritmo de la presión social para eliminar o decolorar el vello. También hay personas que no pueden permitirse el lujo de que les quiten el vello de manera profesional y los métodos caseros agravan su piel, por lo que dejarlo es la mejor opción para ellos".

Rompiendo con los estereotipos de género

Joanna Kenny no es la única mujer que reivindica la existencia del vello facial. Hay un colectivo llamado 'Som Barbàrie', fundado por Cristina y Mar, dos mujeres con barba que decidieron dejar de afeitarse para mostrar que las mujeres también tienen pelo en la cara: "No estamos aquí para pedir permiso, sino para explicar que existimos".