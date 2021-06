Josh, un joven bisexual que ha sido agredido por su orientación sexual: "Logré mantener todos mis dientes"

En esta publicación, Josh ha subido tres fotografías de cómo quedó su cara tras la paliza y ha escrito un texto contando qué fue lo que ocurrió el pasado jueves cuando "un completo desconocido me atacó basándose únicamente en el hecho de que no soy heterosexual".

Ataques LGTBIfóbicos muy frecuentes

Josh fue agredido por un hombre al que no conocía de absolutamente nada: "El ataque no fue provocado y fue completamente aleatorio; no tengo idea de quién es el hombre, o si me conoció o cómo me conoció", escribe el joven en su publicación viral.