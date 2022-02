Un joven que buscaba piso en Madrid se encuentra con una chica que okupó la casa de su abuela: "Qué fuerte"

"Cuando tenía 20 años, una gente okupó la casa de mi abuela en el pueblo. Aprovechando un día que no estaban, entré a okuparla yo. Hoy, su líder me ha ofrecido habitación en Madrid. El mundo es pequeño y muy loco", ha escrito Lluís en un tuit viral, en el cual ha adjuntado algunas capturas de pantalla de la conversación que mantuvo por WhatsApp con esta chica.

Ella, sin embargo, no tenía guardado el número de teléfono de él, así que en un primer momento no supo identificarlo; sin embargo, Lluís le refrescó la memoria: "Nos conocimos en Menorca en 2014 porque habíais okupado la casa de mi abuela. Así que, probablemente, no podríamos ser los mejores compañeros de piso", le responde educadamente.

No obstante, la joven le insiste en que ha cambiado, ahora paga el alquiler: "Ya siento todo lo que pasó. Créeme, estuve un par de meses, había amigos que vivían ahí desde hacía tiempo. No tenía ni idea, era una niña".

Ella insiste una y otra vez en que ya no es la misma de antes y que ahora podría ser una buena compañera de piso, ya que han pasado 8 años desde que ocupó el piso de su abuela; sin embargo, Lluís no se fía de ella y prefiere no vivir con ella. Eso sí, no le importaría verla y quedar para tomarse una cerveza cuando finalmente encuentre un piso donde mudarse en Madrid: "A todo esto vivir no, pero si quieres, aunque sea por las risas, nos tomamos una caña un día de estos. De momento no estoy en Madrid", le propone Lluís, una oferta que la joven acepta sin pensárselo.