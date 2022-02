Rigoberta Bandini, antes de comenzar su carrera como cantante, había trabajado durante muchos años como actriz de doblaje. Es por eso que, aunque no seas fan de ninguna de sus canciones, es muy probable que sí que hayas escuchado su voz en alguna de las películas y series en las que ha trabajado.

Son tantos los personajes de ficción a los que la cantante ha puesto voz que una chica, Natalia Álvarez, ha querido hacer un hilo de Twitter en el que recopila algunos de ellos, los más conocidos: "Llevamos escuchando a esta reina toda nuestra vida", escribió la joven en Twitter. Este hilo no ha tardado en volverse viral, y cumula ya más de 11.600 likes y cientos de comentarios. Y es que ha sorprendido a muchas personas que desconocían por completo esta faceta profesional de Paula.

Ese fue uno de sus primeros trabajos, pero no el único. Su voz, además de ser la de Caillou, también es la de Mérida de 'Brave', Tris de 'Divergente' o la de una de las cantantes de la película 'Dando la nota 2'.

Paula Ribó lleva desde los seis años dedicándose a esto, así que no es de extrañar que haya puesto voz a tantísimos personajes, entre los que destacan también Sue de 'Scary Movie 3' y Margo de 'Gru mi villano favorito'.

"Me he cansado. Sale hasta en un episodio de 'Friends'. La conclusión es que Dios no sé si estará en todas partes, pero Rigoberta Bandini sí", escribe Natalia en el hilo de Twitter, donde adjunta un par de fotografías en las que se puede leer una larguísima lista de personajes a los que la actriz y cantante ha puesto voz a lo largo de los años.