Rigoberta Bandini habla de la relación con su cuerpo: "He tenido momentos de odiarlo"

La cantante de 'Ay, mamá' ha explicado en una entrevista en 'Vogue' que llegó a odiar su cuerpo

También ha aclarado que nunca ha "perdido el control" ni ha sufrido un trastorno alimenticio

Ahora, cerca de cumplir 32 años, reconoce que se siente "muy cómoda" con su cuerpo

Si hay una artista que lo esté petando ahora esa es Rigoberta Bandini, el alias de Paula Ribó, que comenzó a hacerse conocida en España gracias a su canción 'Perra', que para muchas personas se convirtió en un himno feminista y que no paró de sonar el año pasado. Ahora, su popularidad ha crecido aún más tras su participación en el Benidorm Fest, la preselección española para Eurovisión 2022, donde quedó segunda por detrás de Chanel, que representará a nuestro país en Turín con 'SloMo'.

Con motivo de su paso por el Benidorm Fest y del éxito que ha tenido su tema 'Ay, mamá', la artista ha concedido una entrevista a la revista 'Vogue' donde ha comentado que le ha gustado participar en la preselección española porque le ha permitido comprobar que su proyecto "es sólido" y "llega a tipos de público superdiferentes". En esta charla, la cantante también se ha sincerado acerca de la relación que mantiene con su cuerpo, al que ha llegado a odiar en algunos momentos del pasado.

"Por desgracia, yo creo que como toda mujer, he tenido momentos de odiarlo", ha explicado Rigoberta Bandini, que también ha aclarado que nunca ha sufrido un TCA: "Es cierto que nunca he perdido el control. Es decir, nunca ese odio se ha convertido en una autodestrucción ni en trastornos alimenticios. No he perdido el control de esa manera, pero puedo comprender perfectamente que ocurra".

La relación actual con su cuerpo

Ahora, cerca de cumplir 32 años, la cantante catalana confiesa que ha aceptado su cuerpo y que siente cómoda con él: "Ahora estoy en un momento muy guay con mi cuerpo, no sé si ha sido el ser madre, cumplir 30 años o qué. Estoy más expuesta que nunca, pero me siento muy cómoda con él". Aunque también ha explicado que le costó reconciliarse con la cicatriz que recorre su vientre tras la cesárea que le practicaron cuando nació su primer y único hijo, Nico, que en junio cumplirá dos años.

"Tengo una cicatriz de una cesárea con la que me ha costado reconciliarme, no solo por lo físico sino también por lo emocional. Fue una cesárea de urgencia y, al final, eso también queda en el cuerpo. Pero, por lo demás, estoy en un punto bastante bueno en ese sentido", ha comentado la cantante de 'Julio Iglesias', que también ha hablado acerca del look que suele lucir en sus conciertos, en los que lleva una falda de estilo colegial.

