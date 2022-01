Si hay un fenómeno musical que va camino de acompañarnos por mucho tiempo es el de Rigoberta Bandini (Paula Ribó) , una de las preferidas para representar a España en el próximo festival de Eurovisión. A Ribó solo se le puede objetar que no nos haya regalado más canciones de esas que enganchan al mismo tiempo que se tararean solas.

La creadora del nuevo himno generacional del feminismo patrio, ‘Perra’, tiene otros hits como ‘In Spain we call it soledad’, ‘Too many drugs’ o 'Mamá', que coreamos con el mismo entusiasmo y hemos bailado al son de las listas de reproducción con lo mejor de 2020 y 2021.