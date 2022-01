Cepeda y su novia Andrea Dalmau protagonizan su último videoclip: "Imposible no emocionarse"

El año que dejamos atrás, 2021, trajo consigo muchas rupturas, pero también nuevas parejas como, por ejemplo, el caso del cantante Luis Cepeda y la influencer Andrea Dalmau. Hace unos meses salieron a la luz los primeros rumores sobre una posible relación entre ellos, sin embargo, no fue hasta finales del mes de diciembre que por primera vez Cepeda subió una foto en la que aparecían juntos.

Ahora, la pareja ya no esconde su amor . Es más, parece que su relación está más que consolidada y es que tienen que ir muy en serio, ya que la influencer se ha convertido en la protagonista del último videoclip que este mismo viernes 14 de enero ha publicado el cantante.

"Otra día más, es un día menos, para olvidarte, echarte de menos, pensé en llamarte, será mejor que no. Voy a lastimarte, prefiero lejos... Y yo, que ni a veces me entiendo, como para entendernos los dos. Sigamos creciendo, por tu bien mejor separados (...) Con el tiempo ya lo entenderás, que me voy solo porque te quiero", la letra de su canción trata de una relación que se termina, pero la suya acaba de empezar y parece que va viento en popa.