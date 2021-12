No es sorprendente que el gallego posase a solas en la alfombra roja, ya que suele ser muy reservado en lo que concierne a su vida privada y, en el pasado, se ha mostrado esquivo a la hora de hablar sobre sus relaciones con la periodista Graciela Álvarez y con la cantante Aitana Ocaña. Tampoco confirmó en ningún momento que saliera con Susana Molina , aunque puede que ahora sí que confirme su noviazgo con Andrea Dalmau, ya que la revista '¡HOLA!' ha publicado unas fotos en las que la pareja aparece paseando y dándose un beso en las calles de Madrid .

En las imágenes publicadas por la revista '¡HOLA!' , ambos visten con ropa casual y van abrigados para resistir a las frías noches de Madrid. Caminan muy cerca, pero no de la mano; en un determinado momento, se paran a la altura de un paso de peatones, charlan un rato y, tras ello, se acercan para darse un beso que captan las cámaras de los paparazzi . Un gesto de amor que vendría a confirmar los rumores de una posible relación entre ellos.

Según la revista, la pareja acaba de salir de un restaurante en el que habrían estado cenando junto a varios amigos, entre los que estaría la también influencer Alba Díaz, hija de la diseñadora Vicky Martín Berrocal y el torero Manuel Díaz 'El Cordobés'. Andrea publicó en sus historias de Instagram un par de vídeos pasándoselo muy bien en una fiesta de cumpleaños junto a Alba, aunque no se pudo ver ni rastro de Cepeda en ellos.

"Me diréis lo que queráis pero sigo flipando con que Cepeda (1989) esté saliendo con Andrea Dalmau (2002). A mí me parece turbio y punto", "Me comentan que Cepeda sigue engrandeciendo su propio récord. ¿Está saliendo con Andrea Dalmau, de 19 años, teniendo él 32 palos? ¿Sigue siendo un asaltacunas?", han comentado algunos en Twitter, mientras que otros han defendido al cantante y han asegurado que la gente le critica porque les cae mal, ya que considera que sí que apoyan otras relaciones donde también existe una diferencia de edad de más de diez años.