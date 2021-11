Luis Cepeda lo ha vuelto a hacer: ha conseguido burlar la censura de Instagram con un posado en el que aparece totalmente desnudo y que no solo ha compartido en color, sino también en blanco y negro. O no se decía por cómo le gustaba más la foto o quería que sus fans vieran bien su torso musculado. Pero, claro, esta red social no permite mostrar los genitales ni los pezones femeninos; por lo que el cantante ha tenido que echar mano de su imaginación para evitar que Instagram le eliminase la publicación o le bloquease la cuenta.

Las fotos del desnudo rozan los 49.000 'likes' tres días después de su publicación y es que a sus seguidores les ha encantado que el cantante se haya animado a compartir estas imágenes con ellos, tal y como han confesado en la zona de comentarios, que se ha llenado de cientos de piropos. "Quién fuera guitarra", "No sé qué decir", "Qué fotones", "No se puede estar mejor", "Madre mía", "Me he quedado sin palabras", "Dios mío", han sido algunos de los mensajes que le han dejado sus fans, junto a decenas de fueguitos y corazones.