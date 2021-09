Luis Cepeda y Susana Molina estuvieron juntos, según Gonzalo Montoya

El exnovio de la influencer ha revelado esta información en 'La última tentación'

Ha explicado que la cantante y la influencer estaban saliendo en febrero de 2020, cuando se emitió el reencuentro de la primera edición

El sevillano ya dejó caer el año pasado que Cepeda y Susana estarían juntos

Susana Molina y Gonzalo Montoya se conocieron dentro de un reality, 'Gran Hermano 14', y su relación terminó en otro: en la hoguera final de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' la murciana le dijo al sevillano que prefería que sus caminos discurrieran por separado. Se hizo viral entonces el lamento desesperado de Gonzalo diciendo "No, tío, Susana, tío, no, por favor" y sorprendió mucho que el influencer no se presentase al reencuentro con su exnovia en el último programa de la edición, en el que los participantes se volvían a ver las caras en Madrid seis meses después del fin de su aventura en la isla.

Gonzalo no se presentó a la despedida con Susana, pero sí que le hizo llegar una carta a través de la presentadora, Mónica Naranjo, donde le explicaba que aún no se sentía preparado para reencontrarse con ella porque había sido su gran amor. Ahora, el sevillano está participando en 'La última tención' y allí ha hablado con sus compañeros de la ruptura con la murciana, asegurando que hubiera preferido que le hubiera puesto los cuernos antes que haberle dejado dejado por razones ajenas a una infidelidad.

También ha hablado sobre la famosa carta de despedida que le escribió y que le envió al reencuentro y ha sido entonces cuando ha asegurado que en ese momento (el programa se emitió el jueves 13 de febrero de 2020) Susana estaba saliendo con Luis Cepeda: "Le escribí una carta, pero allí ella ya estaba con Cepeda, así que fíjate lo que le importaría la carta".

"Cepeda... ¿El de 'OT'?", le ha preguntado Isaac Torres ('Lobo') para confirmar que estaba hablando del artista que saltó a la fama tras su participación en 'Operación Triunfo 2017'. "El cantante", ha respondido Gonzalo mientras afirmaba con la cabeza (si quieres ver el momento completo, avanza hasta 01:34:00 en el siguiente vídeo del último debate del programa). Aunque sí que es la primera vez que el sevillano asegura que la influencer y el cantante estuvieron juntos, no es la primera vez que habla del tema en televisión y es que, incluso, llegó a tener un rifirrafe con Cepeda en redes. ¡Lo recordamos en Yasss!

Gonzalo ya lo insinuó el año pasado

Al terminar la primera edición de 'La isla de las tentaciones' en febrero de 2020, los concursantes pudieron hablar libremente acerca de sus relaciones, ya que no tenían que seguir manteniendo el misterio de si seguían con su pareja o si su relación se había roto durante el reality. Fue entonces cuando algunos, como Fani y Christofer anunciaron que habían vuelto tras haber cortado en la hoguera final, pero otros no se pronunciaron sobre si habían encontrado de nuevo el amor, como fue el caso de Susana Molina.

Aunque la influencer, que acumula un millón de seguidores en Instagram, no dijo nada acerca de si seguía soltera o no, sí que dio alguna pista Gonzalo Montoya, que acudió a 'Viva la vida' una semana después de la emisión del último programa de 'La isla de las tentaciones', el 22 de febrero de 2020, para hablar de su paso por el mismo y soltó una bomba: "Me llegan mensajes de que está con Cepeda, el cantante".

Tan solo un mes después, en marzo, Gonzalo volvió a aparecer (esta vez por videollamada) en el programa presentado por Emma García e insistió de nuevo en que sus fuentes le aseguraban que su ex y el gallego estaban juntos: "Por las fuentes que tengo, que son bastantes cercanas, sí que tienen una relación. Ojalá que sean muy felices". En su canal de mtmad, el exconcursante de 'GH' también contó en aquel mes de marzo que le habían llegado rumores de que Susana y Cepeda estaban juntos.

¿Fueron novios Cepeda y Susana?

Más allá de las sospechas que Gonzalo sembró con sus declaraciones en 'Viva la vida' o en su canal de mtmad, se rumoreó mucho con la posibilidad de que Cepeda y Susana fueran novios en las redes sociales, donde circuló un vídeo en el que estaban cenando en un conocido restaurante de la capital y corrió como la pólvora la historia de Instagram en la que el cantante felicitaba a Susana en su 29 cumpleaños. Además, el gallego asistió a la fiesta de cumpleaños de la murciana.

El pique entre Cepeda y Gonzalo Montoya

A los rumores, hay que añadir el pique que Cepeda y Gonzalo protagonizaron en redes. Todo comenzó cuando el sevillano afirmó que su exnovia estaba "con el otro", que le "estaba cantando canciones tristes al oído" en un directo de Instagram. El gallego contestó a Raoul Vázquez un tuit con esta frase: "Ven, que te canto canciones tristes al oído"; por lo que muchos pensaron que se estaba dando por aludido y que confirmaba que estaba con Susana.

Gonzalo hizo una captura de pantalla del tuit de Cepeda y la subió a sus historias de Instagram continuando con las pullitas: "Sin autotune, por favor. Porque cantar, lo que se dice cantar...". Muchos fans del cantante salieron en su defensa, tras lo cual, el sevillano escribió un tuit afirmando que todo había sido "un chistecito": "1. No he mencionado a nadie en mi vídeo 2. Eres un friki que te das por aludido, ahora no borres la bromita 3. Mi chistechito no tenía maldad ninguna, me da exactamente igual con quién esté Susana 4. Tomaros la vida un poco más a risa, ¡locos!".