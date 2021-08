Hace menos de una semana, Luis Cepeda anunciaba que abandonaba Twitter porque consideraba que no era una red social "sana" para su salud mental. Esa drástica decisión llegó un día después de que su apellido se hiciera viral tras un tuit suyo en el que abordaba dos temas complejos como son el feminismo y la situación de Afganistán ahora que los talibanes han llegado a Kabul, la capital: "Si queréis hablar de feminismo, hablad de lo que está pasando en Kabul, mencionad a las Naciones Unidas y reivindicad eso, no de quién suda más o menos encima de un escenario [...] No caigáis en el discursito fácil".