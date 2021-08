Ahora vuelve a estar en el ojo del huracán por un tuit en el que afirmaba lo siguiente: "Si queréis hablar de feminismo, hablad de lo que está pasando en Kabul, mencionad a las Naciones Unidas y reivindicad eso, no de quién suda más o menos encima de un escenario. Eso es cosa del estilo musical que lleves. No caigáis en el discursito fácil". Este comentario indignó a muchos tuiteros, que consideraron que el cantante estaba dando "lecciones de feminismo y moral" tocando un tema muy delicado, como es la situación de Afganistán actualmente (los talibanes acaban de llegar a la capital).

"Pero que se haga TT mi nombre cada vez que hablo... Y entrar en el TT y ver que me están insultando por haber dado una opinión... Que estamos en un país de libre de expresión, creo. Eso no se puede tolerar en una red social y es lo que no comparto. A mí eso, después de cuatro años, después de todo lo que ha pasado, no puedo seguir así", ha terminado explicando el cantante.