Pero al gallego le da tiempo a hacer de todo y, pese a lo liado que está debido a sus compromisos profesionales, no descuida sus redes sociales para estar en contacto con sus seguidores de otros países que no pueden venir a los conciertos por las restricciones que impone la pandemia (tiene muchos al otro lado del Atlántico, en América Latina) y tampoco ha dejado de lado su rutina de entrenamiento en el gimnasio .

Hace un mes, el cantante dejaba a muchos con la boca abierta al subir una foto desde el gimnasio luciendo unos brazos muy musculados. "Me chocas la mano y me reseteas" o "Me da pena el saco" fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fans, que bromearon con su cambio físico, pero que también tuvieron tiempo para piropearle: "Virgen Santísima nene", "Padre Nuestro", "¡Ay, madre mía!", "Me muero", "Santo Dios".