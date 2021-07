Quizá tiene miedo a las agujas o se pone nervioso al ir al médico, pero lo cierto es que Cepeda parecía muy inquieto antes de que la enfermera le administrase su dosis. Apretando bien fuerte la mano de una de las enfermeras, cerrando los ojos y moviendo mucho el brazo en el que no iba a recibir el pinchazo, el cantante se preparaba para la vacuna, pero su nerviosismo era tal que apenas podía hablar con la sanitaria, que intentaba darle conversación para distraerle y que no pensase en la aguja.

"¡Me duele!", revelaba el cantante sin poder seguir la conversación que le daba la enfermera. "¿En serio?", le respondía ella, explicándole que todavía no le habían pinchado y que, por tanto, todavía no podía sentir ningún tipo de dolor. Su compañera, que era la persona que le iba a inyectar la vacuna, le pedía que relajase el brazo para poder pincharle su dosis. "¡Ay, ay, ay!", exclamaba Cepeda junto a un grito tras sentir la aguja clavándose en su piel. "Ya está cariño, ya está", le consolaba la enfermera al terminar.

Sus fans también se han divertido mucho al ver el vídeo de Cepeda recibiendo la vacuna. "No puedo parar de verlo, me flipa el gritito", "Qué risa, por Dios", "Me muero de risa", comentaban sus seguidores. Algunos también le han llamado "dramas" en broma y otros también se han sorprendido al verle con tanto miedo ante una aguja porque lleva varios tatuajes en el brazo: "No me estoy creyendo esto con la cantidad de tatuajes que tienes". Y otros como Dave que se han sentido muy identificados: "Luis, me representas".