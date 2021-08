El cantante ha dado una entrevista en El País en la que ha asegurado que su partido político ideal no existe

Este partido que él imagina como "de derechas en lo económico y de izquierdas en lo ideológico" es "lo que todo el mundo querría", según el cantante

Muchos se han indignado ante estas declaraciones y el apellido del gallego se ha convertido en tendencia en Twitter por la enorme cantidad de críticas que ha suscitado

Luis Cepeda ha vuelto a ser trending topic en Twitter por unas declaraciones que han causado un gran revuelo. Ya lo fue hace unos meses cuando generó una oleada de comentarios al afirmar que pagaba más de 30.000 euros en impuestos y que le parecía "un robo": muchos tuiteros le explicaron que era imposible que pagara tal cantidad de dinero facturando 48.000 euros. ¿Qué ha pasado ahora para que vuelva a estar en el ojo del huracán? Pues que el gallego ha hablado sobre cómo sería su partido político ideal.

Lo ha hecho en una entrevista concedida a El País con motivo de la presentación de su último single, 'La Fortuna', y la gira que le está llevando por varias ciudades de España este verano. El tema ha salido a colación porque le han preguntado por su enfrentamiento con Vox en Twitter: la formación de ultraderecha llamó "pijopogre" al cantante desde su cuenta oficial después de que el gallego llamase "ignorante" y racista a Santiago Abascal y le acusase de "engañar al pueblo español".

Cepeda ha explicado a El País que no le importó que le insultasen, que eso "le da igual" y que lo que le molestó fue que "el cuarto partido político más votado en España se centre en insultar a una persona por redes sociales". A continuación, el artista ha revelado que no pertenece a ningún partido político: "Ni soy de derechas ni de izquierdas. Simplemente el tradicionalismo tan tradicional, el machismo que inculcan, el maltrato animal… Todo eso que es tan del siglo pasado pues no lo llevo bien. Me da igual de derechas que de izquierdas".

Las declaraciones que han incendiado las redes

Pero estas no son las declaraciones que han hecho estallar a los tuiteros. Las palabras que han indignado a muchos han sido aquellas en las que Cepeda ha comentado cómo sería su partido político ideal: "A mí me conviene ser de derechas por economía y de izquierdas por ideología. No hay partido que sea así". Además, ha asegurado que no solo él desearía que existiera esta combinación: "Es lo que todo el mundo querríamos".

Esa afirmación ha hecho que muchos le critiquen y le expliquen por qué piensan que está equivocado: "si apoyas a la derecha por economía por mucho que seas de izquierdas ideológicamente vas a influir sobre las personas sin privilegios ya que la derecha económicamente les excluye"; "¿Qué creerá Cepeda que es la ideología, por qué cree que la economía es algo ajeno a lo ideológico? Esto segundo lo cree también un montón de gente, nunca lo pude entender".

El apellido del gallego se ha colado entre las tendencias de Twitter, principalmente por las críticas que ha generado: "Yo no querría un partido que piense económicamente como la derecha, porque la derecha solo piensa en los ricos"; "Hay veces que Cepeda la caga y no se le puede defender, y esta es una de ellas. Si de verdad piensa así, deja mucho que desear y un poco se me ha caído". Pero también ha habido gente que se ha puesto de su lado: "Me representas, a mí y a más gente de la que puedas imaginar. Ánimo con el hate estos días".

La respuesta de Cepeda

El cantante no se ha quedado callado ante la oleada de críticas y ha decidido contestar a una tuitera que le ha dicho que no piensa que sea de izquierdas tras sus declaraciones: "Si en cuanto tienes un poco de dinero prefieres quedártelo cual rata sucia en vez de redistribuirlo entre los sectores que tanto te preocupan en lo social... Tan de izquierdas no eres". Él le ha respondido lo siguiente: "Prefiero que los políticos, sean del partido que sean, no se hagan sueldos vitalicios con él ni dietas de 2000€ al día, ni se compren otro chalet en la Moraleja. Y si alguien lo redistribuyera bien, lo votaría encantado".

