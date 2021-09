Luis Cepeda, en contra de la tauromaquia: "Si vas a los toros, prefiero que no vengas a un concierto mío"

El cantante ha explicado en una entrevista en 20 minutos que, pese a no seguir en Twitter, seguirá estando en contra de los toros y de la ultraderecha

También ha reflexionado sobre su paso por 'Operación Triunfo 2017': "Esa época fue bastante desastre"

Sobre 'La fortuna', cuenta que le apetecía sacar al mercado algo diferente, pero que lo suyo siguen siendo las baladas

Si hay algo que caracteriza a Luis Cepeda es su sinceridad a la hora de dar su opinión sobre los temas más diversos. Ya nos lo demostró en Yasss cuando vino a visitarnos junto a su gran amigo Roi Méndez y ambos accedieron a someterse a un test en el que se mojaron en todo (¡dale al play y no te lo pierdas!). Ahora, el cantante vuelve a dejar muy claro que no tiene pelos en la lengua en su última entrevista, concedida a 20 minutos, donde se ha posicionado en contra de la tauromaquia.

"Si vas a los toros, prefiero que te quedes allí y que no vengas a un concierto mío", ha dicho el cantante, que ha dejado muy claro que aunque haya abandonado Twitter porque no considera que sea una red social sana para su salud mental, va a seguir expresando su opinión por otras vías y sin cortarse ni un pelo: "En lo que me parece injusto no me corto. Sigo respondiendo a tuits de ultraderecha y sigo estando en contra de los toros".

"Me la pelan los insultos"

En la entrevista concedida a 20 minutos, Cepeda también ha explicado que los comentarios negativos que leía en Twitter le afectaban mucho en el pasado, hasta el punto de que "te planteas borrarte de todos los lados y seguir con tu vida de diseñador industrial". Pero el gallego no quiso abandonar esta red social por el cariño que recibía de sus fans, hasta que se cansó hace unas semanas, tras la oleada de críticas que recibió cuando afirmó en una entrevista en El País que le "convenía ser de derechas por economía y de izquierdas por ideología".

"He aprendido que ahí [en Twitter] está lo mejor y lo peor de cada familia. Si pongo algo que trasciende negativamente, me da igual, sinceramente. Me la pelan los insultos, hoy ya me la pela todo", ha asegurado, a la vez que se mostraba agradecidido por no haberse visto en esa situación algo más joven: "Yo no sé cómo actuaría a mis veinte años en esta situación. Yo me vuelvo loco". Ahora él ya no lleva su cuenta de Twitter, un trabajo que le ha dejado a su agencia de representación, pero sigue manejando su perfil de Instagram.

Reflexiona sobre su paso en 'OT'

En la entrevista, el artista también ha reflexionado sobre su paso en 'Operación Triunfo 2017' y ha reconocido que no estaba en su mejor momento en aquella época: "Mi época de OT fue bastante desastre, todo lo que vino después fue lo bueno". Cepeda ha explicado que piensa que comenzó "a aprender" cuando comenzó la gira y se subió a un escenario, y no dentro de la Academia. "[El programa] fue un escaparate brutal, pero fue una época de mi vida en la que no era yo al cien por cien. Y ahora mismo sí lo soy", ha confesado.

"Con el trabajo constante y con ese cariño que ya tenías de antes consigues levantar una carrera [...] He tenido la suerte de que la música que he ido haciendo les ha gustado a los fans que me seguían en el programa", ha comentado el artista sobre cómo cree que ha conseguido mantenerse en la industria musical, donde Cepeda se ha abierto un hueco y se encuentra feliz, aunque a veces haya sufrido "altibajos, sobre todo por las redes sociales".

'La fortuna', un punto de inflexión

Sobre su último single, 'La fortuna', el cantante ha explicado que le apetecía sacar al mercado algo más bailable, coincidiendo con la época estival: "Quería darle un poco de rollo al verano, un poco más de felicidad. No hacer siempre esos temas tan tristones". Además, ha confesado que está intentado "modernizarse" un poco musicalmente hablando y que su objetivo es "seguir la tendencia que hay ahora, pero con mi estilo propio".

Ha aclarado también que ha puesto en marcha este giro porque le apetece y no por imposición de la discográfica y ha explicado que seguirá haciendo baladas, los temas que le dieron la fama y en los que su público le reconoce: "Yo soy baladista. Me encanta hacer baladas, componer baladas, sacar melodías de baladas, aquello de una letra supermetafórica...".