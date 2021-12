El cantante ha hablado de su paso por 'Operación Triunfo 2017' en una entrevista en 'Elle'

Ha explicado que está agradecido al programa, pero también considera que el formato debe estarlo con los concursantes, porque ha ganado mucho dinero gracias a ellos

Ha comentado también que cree que en la industria musical hay amigos y compañeros, y que estos últimos no se ayudan porque se tienen envidia

Si hay algo que caracteriza a Luis Cepeda es su enorme sinceridad a la hora de mojarse sobre cuestiones muy diversas en Twitter o cuando le toca responder a las preguntas de los periodistas, como demostró en su visita a Yasss junto a su gran amigo Roi Méndez. Ahora ha vuelto a hacer gala de su falta de filtros al recordar sus inicios en el mundo de la música y, más en concreto, de su paso por 'Operación Triunfo 2017', programa gracias al cual saltó a la fama y se pudo dedicar por completo a su pasión, ya que antes la música era para él solo un hobby que compaginaba con su trabajo como coordinador de grupos de captación en ACNUR.

"De manera profesional, la última oportunidad que le di [a la música] fue 'Operación Triunfo'", ha explicado Cepeda en esta entrevista en 'Elle', en la que también ha recordado que se presentó al casting del talent musical por iniciativa propia y que no se lo contó ni a su familia ni amigos: "Yo esas cosas no se las cuento a nadie. Cuando me presento al casting no sabía que iba a ser tan boom, esperaba poder hacer algún concierto en bares de Madrid y poder ir tirando".

El gallego nunca imaginó, por tanto, que tras su paso por el programa iba a poder realizar una gira de 80 conciertos que le llevaría por toda España y vivir gracias a su carrera como música y, por ello, está muy agradecido a 'OT': "Es la puerta que se abrió. Me dio a conocer a mucha gente que ahora le gustan mis canciones. Algo muy importante de los artistas hoy en día es la personalidad que tienen. Un artista no es solo música, es lo que lleves dentro y eso es una de las cosas que 'OT' también dio a conocer, porque me estaban viendo 24 horas como soy".

Agradecido con 'OT'

De su paso por la Academia también se lleva a un gran amigo, Roi Méndez, pero no quiere cargar para siempre con la etiqueta de 'triunfito', que es el nombre con el que algunos medios de comunicación llaman a los artistas que iniciaron su carrera en este concurso: "La etiqueta de 'triunfito' me la suda, lo que pasa que dentro de cinco años o seis, si estoy haciendo música todavía, no me gustaría que me llamaran el ex-OT. Me gustaría que me llamaran por mi nombre: Luis Cepeda, cantante, músico y cantautor español".

"Yo estoy agradecido a 'OT'. Gracias al programa estoy donde estoy, pero ellos también han cobrado muchas cosas de nuestra parte. Esto no lo dice nadie, pero es la verdad: el programa también ganado pasta gracias a nosotros, gracias a nuestra personalidad y lo que hemos hecho en el programa. Así que ellos también tienen que estar agradecidos", ha comentado el cantante, que piensa que no solo ha triunfado gracias al impulso del talent musical, sino también gracias a su música y descarta que su historia de amor con Aitana Ocaña le haya ayudado en su carrera.

"Las historias que pasan dentro... Nosotros tenemos una venda en los ojos y no sabemos lo que pasa dentro. Las historias, como otras que han pasado en 'OT', son nuestras y se van a quedar ahí para siempre. Yo ahora mismo estoy donde estoy por mi música, no por ninguna historia", ha declarado el cantante en esta entrevista con 'Elle', donde también ha explicado que considera que en la industria musical hay amigos y compañeros: "Los compañeros no se ayudan, se tienen envidia; pero los amigos sí que se ayudan".

Su relación con las redes sociales