Un joven italiano se tatúa en el brazo el código QR que acredita que está vacunado: "Ya no tengo que buscarlo"

La campaña de vacunación continúa avanzando en prácticamente todo el mundo, cada vez son más las personas que ya han recibido la pauta completa, en España esta cifra asciende al 66,7% de la población. Poco a poco vamos alcanzando la inmunidad y es por eso que son ya muchos los países que empiezan a pedir el certificado COVID no solo para viajar de un lugar a otro, sino también para entrar a bares, restaurantes, museos, conciertos...

Para viajar por Europa es necesario tener una prueba que certifique que no estás contagiado (dependiendo del país esta puede ser PCR o test de antígenos y debe hacerse con una anterioridad u otra) o el certificado COVID , el cual va asociado a un código QR que debemos llevar siempre con nosotros, ya sea en formato digital o en papel. De esta manera, cuando alguien lo escanee tendrá acceso directo a nuestro historial de vacunación y a los resultados de las pruebas PCR, para así facilitar la libre circulación entre los estados que conforman la Unión Europea.

Pues bien, aunque no supone ninguna complicación llevar este código QR siempre con nosotros, ya que podemos descargarlo en nuestro teléfono móvil y el único problema que podría surgirnos sería quedarnos sin batería… Un joven italiano ha querido tatuarse el código QR de su certificado COVID para llevarlo siempre con él, vaya donde vaya.

Andrea Colonnetta se ha tatuado el código QR en el brazo y, una vez hecho, lo verdaderamente importante era pasar la prueba de fuego: comprobar si funcionaba o no al pasar por encima el escáner. Pues bien, el joven y su tatuador fueron a un McDonald's para comprobar su efectividad y sí, el experimento ha resultado ser todo un éxito: "Ya no tengo que buscarlo, lo llevo siempre encima", puede leerse en su post de Instagram.

"¡Experimento social exitoso! Incluso un pequeño gesto como el de tatuarse un simple código QR ha logrado dividir la opinión social…", escribe el joven en uno de sus posts, ya que su original idea no ha convencido a todo el mundo y hay personas que lo han criticado por ello.

"De los comentarios que hemos recibido se pueden entender muchas cosas sobre la sociedad actual. Dejo a cada uno de ustedes la libre interpretación de este mensaje… Me limito simplemente a decir que la libertad no se ve desde lo que podemos o no podemos hacer, desde lo que nos hemos tatuado en el cuerpo o no… Más bien desde nuestra forma de hacer pensar y aceptar lo diferente, lo que está fuera de lo común", ha concluido este joven.