Una chica (@nyconene) ha contado en Twitter lo que le sucedió a su sobrino, al que otros niños llamaron "mariquita" por llevar un bañador rosa

Como el traje de baño llevaba un pescado cosido, el chaval les contestó que no se trataba de una mariquita lo que había en su bañador, sino un pez

Esta historia ha hecho que muchas personas hayan decidido contar vivencias similares

Aunque estemos en 2021, mucha gente todavía piensa que los colores tienen género, al igual que el maquillaje o las faldas. ¿Cuántas veces habremos escuchado eso de "rosa para las niñas y azul para los niños"? Seguro que más de una vez en algún cumpleaños infantil o en algún bautizo has visto como estaba todo decorado de un determinado color según el género del niñx o has escuchado a alguien decir que no podía comprar alguna prenda de ropa para un bebé porque todavía no sabía si iba a ser chico o chica.

Aunque muchos ya no piensan así y no asocian los colores a un determinado género, hay gente que sigue teniendo estas ideas y que las traslada a sus pequeños que siguen perpetuando, por ejemplo, el pensamiento de que un niño no puede vestir de rosa, que no está bien que juegue 'a las cocinas' o que no debe llevar las uñas pintadas. Los que rompen con los estereotipos suelen recibir críticas o insultos, como le ocurrió a Fran, un niño de 8 años que sufría bullying porque adoraba coser ropa para sus muñecas.

Algo parecido le ha pasado al sobrino de @nyconene, una chica que ha explicado en Twitter qué le ocurrió a este niño cuando era pequeño: "Se puso un bañador rosa con un pez dibujado para ir a la piscina. Unos niños señalando su bañador, le gritaron: "¡Mariquita!, ¡Mariquita!", y él les dijo con cara de asombro: "No, es un pez". El tuit ya se ha hecho viral y acumula casi 80.000 'likes'.

La respuesta del pequeño ha arrasado en las redes y muchos han aplaudido su forma de mirar el mundo, sin prejuicios ni estereotipos. "Lo amo", "Me encantó", "No deberíamos perder nunca esa inocencia", han sido algunos de los comentarios que le han dejado a @nyconene. Muchos también ha pedido a "los mayores" que no contaminen a sus hijxs con sus ideas como estas: "Quítense la homofobia de la cabeza y eduquen bien a sus hijos para que dejen de pensar que usar algo te hace "maricón" o que serlo está mal".

Muchos se animan a contar sus historias

Esta historia, que demuestra que muchos niños no tienen prejuicios sobre los colores al vestir, ha propiciado que muchas otras personas hayan contado que fueron insultados o que los llamaron "mariquitas" por jugar con muñecas, llevar ropa rosa o jugar con las niñas en el patio. "A mí me regalaron unos patines para mi cumple (10 años). Y unas personas sentadas en una terraza dijeron: Mira como una niña, patinando", ha contado un chico.

"Mi hermano tenía dos polos, uno rosa y otro morado, llevó el rosa un día al colegio, con cinco o seis años, y nunca más ha querido volver a ponérselo porque los niños de su clase le llamaron maricón", ha contado otra chica en respuesta al tuit de @nyconene. Dos tuiteros han comentado también que sus hijos solían adorar los juguetes rosas, las muñecas o los carritos de bebés, pero que ahora ya no quieren jugar con ellos porque ven anuncios donde se dice que son "para niñas".

Otra chica ha explicado que trabaja en una perfumería y que una madre no quiso que su hijo se comprase un bálsamo labial con forma de unicornio rosa: "La madre chillándole que eso era para niñas... El nilo acabó llorando". Otra tuitera ha señalado que en su puesto de trabajo también apreció una situación parecida, pues un señor no quería comprar una piscina rosa porque era para un niño, a lo que otra usuaria le respondía asombrada: "Qué poco hemos avanzado... ¿O es que estamos retrocediendo?".

La historia del hijo de Carolina

Hace unos meses, la periodista Carolina Morales contó una historia parecida a estas, la que le ocurrió a su hijo por llevar unas zapatillas de color rosa: unas niñas le dijeron en el parque que sus zapatos eran de chicas. El pequeño les contestó: "No hay nada que sea de chicos o chicas"; y, ante la insistencia de una de las niñas, sentenció: "Los colores son para todos".