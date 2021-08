Ha comenzado LaLiga Santander con muchas novedades como, por ejemplo, que Messi ya no jugará en el Fútbol Club Barcelona, ya que ha fichado por el Paris Saint-Germain, al igual que Sergio Ramos.

El mercado de fichajes todavía no está cerrado, permanecerá abierto hasta el próximo martes 31 de agosto de 2021 a las 23:59 horas. Ahora, todas las miradas están puestas en Kylian Mbappé, uno de los futbolistas más populares del mundo, que fichó en el año 2017 por el PSG. El francés tiene 22 años y podría ser uno de los fichajes del Real Madrid en esta temporada.

Este fin de semana, el domingo, Mbappé jugó con el PSG y marcó los dos goles que dieron la victoria al club parisino; no obstante, los aficionados del Real Madrid no pierden la esperanza de ver al futbolista jugando en su equipo, ya que el club parece estar muy interesado en el joven, aunque la última oferta del club madrileño parece no ser suficiente.