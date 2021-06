El médico Fernando Fabiani, sobre el uso de mascarilla al aire libre: "Lo que no hay que llevarla es puesta"

Sí hay que llevar mascarilla en el exterior

Como bien dice este médico de familia, cuando a partir del 26 de junio salgamos a pasear, aunque no llevemos puesta la mascarilla, no cuesta nada salir de casa con ella guardada en el bolso, en un bolsillo, en una mochila… Donde sea.

Cuidado con Chucky

No llevar la mascarilla puesta en interiores puede tener consecuentes fatídicas, y no me refiero exclusivamente a contagiarte de coronavirus. En el metro de Nueva York, los pasajeros que no llevaban la mascarilla se enfrentaron a una terrorífica sorpresa que no les hizo ninguna gracia.